İran'ın casuslukla suçladığı akademisyen idam edilecek

Gazete Duvar'ın haberine göre, hem İsveç hem İran vatandaşlığı bulunan Ahmed Rıza Celali'nin, İran'da 21 Mayıs'ta idam edileceği belirtildi. Reuters'ın İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya dayandırdığı habere göre, İsveç'te bir tıp üniversitesinde görev yapan doktor ve araştırmacı Celali, İran hükümeti tarafından İsrail adına casusluk yapmakla suçlanıyor.

Ahmed Rıza Celali, iş amacıyla ziyaret ettiği İran’da 2016 yılının nisan ayında tutuklanmıştı. İsrail’e nükleer alanında çalışan üst düzey bilim insanlarına suikast düzenlemesine yardım etmek için bilgi sağlamakla suçlanmış, 2017'de İran Yüksek Mahkemesi tarafından ölüm cezası onanmıştı.

Celali'nin bu ay içinde infaz edileceği haberi, İsveç'te savcıların İranlı bir yetkili için ömür boyu hapis cezası istemesinden sonra geldi. İran'da 1988’de binlerce siyasi muhalifin infazından sorumlu olmakla suçlanan Hamid Noury, 2019 senesinde İsveç'te tutuklanmıştı. Noury, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanıyor.

İran Dış İşleri Bakanlığı, pazartesi günü İsveç'in Tahra Büyükelçisi'ni bakanlığına çağırarak, Noury'nin yargılanmasını sert bir dille eleştirmiş, İsveçli savcıların “asılsız ve uydurma iddialar” ürettiğini söylemişti.