İran'ın başkenti Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı

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İran'ın başkenti Tahran'da sokaklarda köpek gezdirmek yasaklandı. Halkı köpek beslemekten caydırmayı amaçladığı belirtilen yasak kapsamında hayvanlar arabalarda da gezdirilemeyecek.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Tahran Başsavcılığı'ndan izin aldık. Parklar gibi kamusal alanlarda köpek gezdirenlere karşı önlem alacağız" dedi.

Rahimi, yasak kararının 'köpeklerin halk arasında korku saçması ve endişeye neden olması' nedeniyle alındığını söyledi.

İran'da köpeklerin evcil hayvan olarak beslenmesi 1979 İslam Devrimi'nden beri tartışmalı bir konu.

Ülkede zaman zaman evcil köpeklere el konuluyor.

Köpek sahiplerine kırbaç cezası önerisi

Dini yetkililer, köpeklerin "temiz" olmadığını öne sürüyor ve köpek beslemeyi devrik monarşinin Batı yanlısı politikalarının sembollerinden biri olarak görüyor.

İslami Rehberlerik ve Kültür Bakanlığı, 2010 yılında medyanın evcil hayvan ve bu hayvanlarla ilgili ürünlerin reklamlarına yer vermesini yasaklamıştı.

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'Deve mi gezdirelim?'

Beş yıl önce de parlamentoya, köpek sahiplerine para cezası verilmesi ya da bu kişilerin kırbaçlanmasına ilişkin bir tasarı sunulmuştu.

Köpek gezdirme yasağı sosyal medyada tartışma konusu olmadı. Bununla birlikte bir Twitter kullanıcısı, "Şimdi deve mi gezdirmemiz istenecek?" diye sordu.