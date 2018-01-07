İran ilkokullarda İngilizce öğretimini yasakladı

İran'da en yüksek siyasi ve dini makamın sahibi Ali Hamaney'in erken yaşta İngilizce öğreniminin "Batı'nın kültürel işgaline” yol açtığına dair bir açıklamada bulunmasının ardından ülkedeki ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı.

Reuters'ın haberine göre, İran devlet televizyonuna konuşan İran Yüksek Öğrenim Konseyi Başkanı Mehdi Navid-Adham, "Devlete ait ve özel ilkokullarda resmi müfredat kapsamında İngilizce öğretimi verilmesi kanunlara ve düzenlemelere aykırıdır" dedi. Müfredat dışı İngilizce öğretiminin de yasaklanabileceğini belirten Navid-Avham, karara "öğrencilerin İran kültürünün temelini ilköğretimde almasını" gerekçe gösterdi.

İran'da İngilizce öğretimi genellikle ortaokulda, yani 12-14 yaş arasında başlıyor ancak bazı ilkokullarda da İngilizce öğretimi mevcut. Bazı aileler ise çocuklarına özel kurumlardan İngilizce dersi aldırıyor.

"Düşman sızmaya çalışıyor"

Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan İran'da üst düzey yetkililer, protestoların arkasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın olduğunu öne sürmüştü. İran parlamentosu Pazar günü, ülkede Aralık sonunda başlayan protestoları görüşmek üzere özel bir oturum gerçekleştirdi.

Kapalı kapılar ardındaki oturumun ardından konuşan İranlı milletvekili Muhammed Reza Kachouie, gözaltına alınan kişilerin çoğunun "üniversite bitirmemiş", işsiz kişiler olduğunu söyledi. "Parlamentodaki görüşme temelde halkın içinde yaşadığı şartlara, ekonomik duruma ve işsizlik konularına eğildi" şeklinde konuşan Kachouie, "Düşman bu meseleleri kullanarak ülkeye sızmaya çalışıyor" dedi.

Devrim Muhafızları tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, "İran halkı ve güvenlik güçlerinin dış düşmanlar tarafından kışkırtılan karışıklığı mağlup ettiği" ifade edildi.

"Geçmişten ders almalıyız"

İran medyasına konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Hükümet protestocuların argümanlarını gündemine almalı ve onları dikkatle incelemeli" dedi. Laricani, "Biz sırf eleştiri yaptılar diye insanların haklarının ihlal edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İran'ın reformcu milletvekillerinden Gholamreza Heydari ise, "Güvenlik makamları tutuklananların çoğunun serbest bırakıldığını teyit etti" açıklamasında bulundu.

Bir diğer reformcu milletvekili Bahram Parsaie de olaylardan ötürü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi suçlamanın yanlış olduğunu söyledi. Suçun daha ziyade "son on yıllardaki kötü yönetim anlayışında" aranması gerektiğini belirten Parsaie, "Umarım gerçeklerle yüzleşip geçmişteki hatalardan ders alabiliriz" dedi.

Gösterilerin başladığı 28 Aralık'tan bu yana ülke çapında bin ila bin 800 kişinin tutuklandığı, 20 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Reuters/dpa,BÜ/CÖ

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