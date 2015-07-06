İran ile yürütülen nükleer müzakerede 7 Temmuz kritik gün

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Viyana'daki Coburg Otel'in önünde düzenlediği basın toplantısında İran'la yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili olarak, 7 Temmuz'a kadar anlaşmaya varılamaması halinde masayı terk edeceklerini söyledi

Bazı medya organlarında müzakerelerle ilgili spekülasyonların yapıldığını ve bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirten Kerry, samimi ilerleme kaydettiklerini ancak halen anlaşmaya ulaşma noktasında olmadıklarını ifade etti.

Kerry, "Henüz ihtiyacımız olan noktada değiliz. Çok zor sorunlar var" dedi. Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadıklarını kaydeden Kerry, çözülemeyen sorunlar nedeniyle müzakerelerin her iki yöne de gidebileceğini vurguladı. Kerry, "Şimdi, anlaşmaya yaklaşıp yaklaşamayacağımızı görme zamanı" ifadesini kullandı. ABD'nin herhangi bir anlaşma değil, iyi bir anlaşmadan yana olduğunu yineleyen Kerry, "Birkaç gün içinde zor seçimler hızlıca yapılırsa bu hafta anlaşmaya ulaşabiliriz. Fakat bunlar halen yapılmadı" diye konuştu.

Nükleer bomba üretimine giden yolu engellemek istediklerinin altını çizen Kerry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşma sağlanamaması, mutlak uzlaşmazlık ve önemli konularda hareket etme isteksizliği halinde Başkan Obama'nın her zaman söylediği gibi masayı terk etmeye hazırlanacağız. Bunu hiç kimse istemez. Biz anlaşmaya ulaşmak istiyoruz" dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kırmızı çizgilerinin kabul edilmemesi halinde müzakere masasını terk edebilecekleri mesajı vermişti.

Müzakerelerde İran, yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD, İran'ın askeri tesislerinin denetlenmesi, bilim adamları ile görüşme ve geçmişte yapılan nükleer faaliyetlerin muhtemel askeri boyutuyla ilgili bilgi verilmesi konusunda ısrar ediyor. Müzakerelerde 7 Temmuz'a kadar anlaşmaya varılması bekleniyor.