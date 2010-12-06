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Dünya

İRAN İLE MÜZAKERELERDE YENİ TUR BAŞLADI  CENEVRE (A.A)

06 Aralık 2010 15:02

-İRAN İLE MÜZAKERELERDE YENİ TUR BAŞLADI  CENEVRE (A.A) - 06.12.2010 - İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin yeni turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Sonuç elde etmeye yönelik beklentilerin düşük olduğu görüşmelerin iki gün sürmesi beklenirken, bir yılı aşkın süreden beri ilk kez biraraya gelen tarafların yapacağı görüşmeler, İran'ın başkenti Tahran'da ülkenin önde gelen bilimadamlarından birinin saldırı sonucu ölmesinin gölgesinde yapılıyor. BM'nin İsviçre misyonu yakınındaki bir konferans merkezinde başlayan toplantıda, İran'ın karşısında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın temsilcileri yer alıyor. Cenevre'deki toplantıda İran'ın nükleer programıyla ilgili kaygıların azaltılmasının amaçlandığı bildirilirken, Tahran amacının atom bombası elde etmek olmadığını vurguluyor. Bu arada AB'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili salonun girişinde biraraya geldi. Kapılar gazetecilere kapatılırken ikili, diğer temsilcilere katılmak üzere salondaki yerlerini aldı. Toplantı başlamadan kısa süre önce gazetecilere açıklama yapan görüşmeci ülkelerin heyetlerinden bir temsilci, toplantılardan fazla birşey beklenmediğini söyledi.

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