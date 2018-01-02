T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran IKBY'ye sınırlarını yeniden açtı

İran, bağımsızlık referandumu sonrası kapattığı Irak Kürdistan Bölgesi ile arasındaki iki sınır kapsını yeniden açtığını duyurdu.

02 Ocak 2018 14:48

İran, Irak'taki merkezi yönetimin isteği üzerine kapattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki iki sınır kapısını yeniden açtığını duyurdu. İran'ın Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bağdat yönetimiyle yapılan görüşmeler ışığında, Erbil ve Süleymaniye ile geçişleri sağlayan ve yine Bağdat yönetiminin isteğiyle kapatılan Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları 2 Ocak 2018 tarihinde yeniden açılmıştır" denildi.

Açıklamanın ardından IKBY ile İran arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden normal seyrine kavuşması bekleniyor.

Tahran yönetimi, IKBY'de Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat yönetiminin isteği üzerine 14 Ekim 2017 tarihinde Perviz Han, Tamarçin ve Başmak sınır kapılarını kapatmıştı.

Başmak sınır kapısı on gün sonrasında yeniden açılırken, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları ise o dönemden bu yana kapalıydı.

DW/Reuters,GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak Kürdistan BölgesiIrakIrak Kürdistan Bölgesel YönetimiErbil BaşkonsolosluğuTamarçinPerviz HanErbilSüleymaniyeBağdatOcakIKBYIKBY EylülEkimPerviz Han TamarçinBaşmakDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24