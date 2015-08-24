İran İçişleri Bakanı, asker elbisesi giyip Kandil'e çıktı

İran'ın kuzeybatısında incelemelerde bulunan İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, asker kıyafeti giyerek İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağlarına çıktı.

Bakan Fazli, kişisel Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda dağın 3000 metre yüksekliğine çıktığını aktardı.

İranlı bakanın paylaştığı fotoğrafların birinde, Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi sivil kıyafetle bakanın yanında yer alıyor.

İran ve Irak arasında yer alan Kandil Dağları, günümüzde terör örgütü PKK tarafından örgütün ana merkezi olarak kullanılıyor.