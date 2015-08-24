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Dünya

İran İçişleri Bakanı, asker elbisesi giyip Kandil'e çıktı

Abdulrıza Rahmani Fazli, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı

24 Ağustos 2015 21:27

İran'ın kuzeybatısında incelemelerde bulunan İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, asker kıyafeti giyerek İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağlarına çıktı.

Bakan Fazli, kişisel Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda dağın 3000 metre yüksekliğine çıktığını aktardı.

İranlı bakanın paylaştığı fotoğrafların birinde, Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi sivil kıyafetle bakanın yanında yer alıyor.

İran ve Irak arasında yer alan Kandil Dağları, günümüzde terör örgütü PKK tarafından örgütün ana merkezi olarak kullanılıyor.

 

 

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