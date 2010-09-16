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Dünya

İRAN İÇİN NEW YORK'TA 5+1 BULUŞMASI WASHINGTON (A.A)

16 Eylül 2010 01:46

-İRAN İÇİN NEW YORK'TA 5+1 BULUŞMASI WASHINGTON (A.A) - 15.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer dosyası konusunu ele alan 6 ülkenin (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ile Almanya) temsilcilerinin haftaya New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, ''İran'ı uluslararası toplumla yapıcı biçimde konuşmaya teşvik etmek amacıyla sarf ettiğimiz çabaların neresinde olduğumuzu görmek için gelecek hafta 5+1 temsilcilerinin bir araya gelmesini bekliyoruz'' dedi. Söz konusu görüşme, BM Güvenlik Konseyi'nin 9 Haziranda İran'a yönelik son yaptırımları kabul ettiği toplantıdan yaklaşık 3 ay sonraki ilk görüşme olacak.

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