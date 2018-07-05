'İran için casusluk yapmakla' suçlanan eski İsrailli bakan yargıç karşısına çıktı

İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlarından Gonen Segev'in "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Kudüs'te yapıldı.

1995-96 yıllarında bakanlık yapan Segev'e yönetilen diğer suçlamalar; "savaş döneminde düşmana yardım etmek" ve "devlet güvenliğini zedeleme amacıyla bilgi paylaşmak" ile suçlanıyor.

Büyük bir gizlilik altında yürütülen davayı gazetecilerin takip etmesine izin verilmedi.

Davanın kamuya açıklanan belgeleri de sansürlendi ve çok sayıda detay ayıklandı.

Avukatların gazetecilerle paylaştığı bilgilere göre duruşmada mahkeme Segev'e yönelik suçlamaları okudu ve bir sonraki duruşmanın Eylül ayında, henüz belirlenmemiş bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Savcı Geula Cohen ise duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada davanın önemini vurguladı.

Segev'in avukatları ise dava üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle kamuoyuna çok az bilgi açıklandığını ve bu durumun insanları yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Gonan Segev 2012 yılından, ülkesinde Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındığı 2018'e kadar yaşadığı Nijerya'da, "İsrail'deki enerji piyasası, güvenlik tesisleri ve yetkilileri" gibi bilgileri İran'la paylaşmakla suçlanıyor. Segev'in bu iş için İran'a da seyahat ettiği belirtiliyor.

Aşırı sağ siyasetten koparak İsrail'in İşçi Partili eski başbakanların İzak Rabin'in kabinesinde bakanlık yapan Segev'in bu değişimi sayesinde Filistin Özerk Yönetimi ile 2. Oslo Anlaşması'nın imzalanması mümkün olmuştu.

Gonan Segev daha önce başka suçlardan da hüküm giymişti.

Segev, 2004 yılında son kullanma tarihi değiştirilmiş bir diplomatik pasaport ile Hollanda'dan İsrail'e 30 bin ecstasy hapı sokmaya çalışırken yakalanmıştı.

Bir yıl sonra suçlamaları kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna giden Segev kredi kartı dolandırıcılığı girişiminden de suçlu bulunmuştu.