T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Hürmüz Boğazı'nda askeri hava tatbikatı düzenledi

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Eylül (DHA) - İran, ülkedeki her iki ordunun katılımıyla dünya petrol nakliyatının yapıldığı en önemli güzergâh olan stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri hava tatbikatı düzenledi

21 Eylül 2018 20:04

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Eylül (DHA) - İran, ülkedeki her iki ordunun katılımıyla dünya petrol nakliyatının yapıldığı en önemli güzergâh olan stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri hava tatbikatı düzenledi.
İran devlet televizyonu, tatbikatın Basra (Fars) Körfezi ve Umman Denizi\'nde Devrim Muhafızları Ordusu (Sepah) ve Silahlı Kuvvetler(Arteş) tarafından ortaklaşa yapıldığını duyurdu.
Tatbikata, Mirage, F-4 ve  Sukhoi-22 tiplerinde 26 savaş uçağıyla helikopterler katıldı.
İran Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran ordusunun gücünü göstermeyi amaçlanan tatbikatın bölge ve dost ülkeler için barış ve kardeşlik mesajı içerdiği belirtildi.
Ayrıca yarın başta başkent Tahran olmak üzere ülke genelindeki çeşitli kentlerde geniş kapsamlı askeri geçit töreni düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranEylül DHAHürmüz BoğazıBasra Fars KörfeziUmman Denizi Devrim Muhafızları Ordusu SepahSilahlı KuvvetlerArteşTatbikata Mirage F4Sukhoi22OrdusundanAyrıca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24