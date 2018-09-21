İran Hürmüz Boğazı'nda askeri hava tatbikatı düzenledi

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Eylül (DHA) - İran, ülkedeki her iki ordunun katılımıyla dünya petrol nakliyatının yapıldığı en önemli güzergâh olan stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri hava tatbikatı düzenledi.

İran devlet televizyonu, tatbikatın Basra (Fars) Körfezi ve Umman Denizi\'nde Devrim Muhafızları Ordusu (Sepah) ve Silahlı Kuvvetler(Arteş) tarafından ortaklaşa yapıldığını duyurdu.

Tatbikata, Mirage, F-4 ve Sukhoi-22 tiplerinde 26 savaş uçağıyla helikopterler katıldı.

İran Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran ordusunun gücünü göstermeyi amaçlanan tatbikatın bölge ve dost ülkeler için barış ve kardeşlik mesajı içerdiği belirtildi.

Ayrıca yarın başta başkent Tahran olmak üzere ülke genelindeki çeşitli kentlerde geniş kapsamlı askeri geçit töreni düzenlenecek.