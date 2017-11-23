İran: Hizbullah silahsızlandırılmak yerine silahlandırılmalı

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah\'tan sonra, İran\'ın Devrim Muhafızları\'nın Başkomutanı Muhammed Ali Caferi de, Lübnan\'da Hizbullah\'ın \"silahsızlandırılmasına\" karşı çıktı ve \"İsrail\'e karşı savaşmak için silahlanmaları\" gerektiğini savundu.

İran devlet televizyonunda konuşan Caferi, Hizbullah\'ın silah bırakmasının \"gündeme dahi getirilemeyeceği\" uyarısı yaptı ve \"Hizbullah, Lübnan\'ın düşmanlarıyla, İsrail\'le savaşmak için silahlı olmak zorunda; silahsızlanmak bir yana Hizbullah ülkesini korumak için daha iyi silahlara sahip olmalı\" dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah da, geçen hafta Suudi Arabistan\'ın \"füze\" suçlamalarını yanıtlarken, \"Onlar Lübnan\'da ve bölgede neler olduğunu biliyorlar mı?\" diye sordu ve şunları söyledi:

\"Bunların hepsine hatırlatıyorum Lübnan için en büyük tehlike hala İsraildir. Bizim elimizdeki silahlar ile bağımsızlığımızı koruyoruz. Bizleri sizler mi koruyorsunuz yoksa bu silahlar mı, yoksa sizin uçaklarınız mı? Biz bu silahlar ile Lübnanın bağımsızlığını koruyoruz. Lübnan\'a yardım etmek istiyorsanız bizim iç işlerimize karışmayınız. İsrail\'i bizim üzerimize göndermeyin.\"