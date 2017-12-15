İran Heyeti Türkiye’de

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı, İçişleri Bakanlığı\'nda gerçekleştirildi.

Tahran’da birincisi yapılan toplantının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki heyet ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantı sonrası iki heyet arasında toplantı sonuç tutanağı imzalandı.

Karşılıklı dostluk ve kardeşlik havası içerisinde geçen toplantıda; terörün her türlüsüyle mücadele, organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, insan kaçakçılığıyla mücadele, düzensiz göç ile mücadele ve sınır güvenliğinin arttırılması. Bu işbirliği neticesinde iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme kararları alınmıştır.

BAKAN SOYLU ZÜLFİKARİ\'Yİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı kapsamında ülkemizde bulunan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari\'yi makamında kabul etti.

KARMA GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İranlı Mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli ile birlikte başkent Tahran\'da Karma Güvenlik Toplantısına katılmış, sonrasında güvenlik, sınır kontrolü ve kaçakçılık ile mücadele konularında açıklamalarda bulunmuştu. Soylu açıklamalarında, \"Büyük bir medeniyet havzasının iki önemli yapı taşı olan İran ve Türkiye\'nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını, yol haritalarını belirlemesi bölgemizin hem huzuru hem refahı hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir.\" ifadelerini kullanmıştı.

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