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Dünya

İran hava sahasını Kuzey Irak'a kapattı  

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Eylül (DHA)- İran, hava sahasını Kuzey Irak'tan kalkan tüm uçuşlar için kapattığını duyurdu

24 Eylül 2017 19:04

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Eylül (DHA)- İran, hava sahasını Kuzey Irak\'tan kalkan tüm uçuşlar için kapattığını duyurdu. Ayrıca İran\'dan Süleymaniye ve Erbil hava limanlarına yapılan tüm uçuşlarının da durdurulduğu belirtildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi\'nde bu sabah yapılan olağanüstü toplantıda, İran hava sahası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarından kalkan tüm uçaklar için yasaklandığı belirtildi.

Konsey Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,\" İran\'ın tüm hayırsever siyasi çabalarına rağmen IKBY yetkilileri referandum isteğinde ısrar edince böyle bir karar alındı \" diye konuştu.

Kararın, Bağdat yönetiminin talebi üzerine alındığını kaydeden Hüsrevi, İran\'dan Kuzey Irak\'a yapılan tüm uçuşların da durdurulduğunu söyledi.

Sözcü Hüsrevi, \"IKBY \'deki bazı yetkililerin aceleci referandum kararı, Kürt halkı, Irak ve bölge güvenliğini ciddi zorluklarla karşı karşıya getirecektir\" değerlendirmesinde bulundu.

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