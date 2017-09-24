İran hava sahasını IKBY'den kalkan uçaklara kapattı

Kuzey Irak'ta yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi, oylamaya karşı çıkan ülkeler arasında yer alan İran'dan bir hamle geldi. Tahran, Irak'ın kuzeyindeki özerk bölgeye uçuşları durdurduğunu açıkladı. Kararın, Bağdat Yönetimi'nin kararı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hosravi "Irak merkezi yönetiminin talebi ile İran'dan Süleymaniye ve Erbil'e yapılan uçuşlar durduruldu" dedi. İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan uçuşlara hava sahasını kapattığı da açıklandı. Uçuşların ne zaman başlayacağı hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tahran'ın bu kararından saatler önce ise İran'ın Devrim Muhafızları ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikata başladı.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olan Devrim Muhafızları'nın tatbikatına hava ve füze ekiplerinin katıldığı duyuruldu. Devlet televizyonu tarafından yayınlanan tatbikata ait görüntülerde İran'ın kürt bölgesindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği görüldü.

Kerkük'te peşmergeye saldırı

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Kerkük'ten ise saldırı haberi geldi.

Kerkük'ün güneyindeki Dakuk'ta yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, devriye gezen peşmerge güçlerinin aracının geçişi sırasında infilak etti. Saldırıda Peşmerge güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak patlamanın meydana geldiği nokta, IŞİD'in kontrolündeki alana oldukça yakınında bulunuyor.

Kerkük, Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için sandığın kurulacağı duyurulan noktalar arasında yer alıyor. Bazı bölgeleri IŞİD'in kontrolünde olan Kerkük'ün örgütten temizlenmesi için Irak ordusu geçtiğimiz hafta operasyon başlatmıştı. Havice'ye yönelik operasyon sürüyor.

ABD'den vatandaşlarına referandum uyarısı

ABD'nin Irak'taki büyükelçiliği ise yarın yapılması planlanan referandum öncesinde bölgedeki Amerikan vatandaşlarını uyardı. Uyarıda özellikle Irak hükümeti ile bölgesel Kürt yönetimi arasındaki ihtilaflı bölgelere seyahat edilmemesi istendi.

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Reuters,AP,AFP,ÖA/BD