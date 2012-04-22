Tarihinden bugününe, şairlerinden şehirlerine İRAN yarın T24'te

Kültürü, tarihi, sosyal yaşama ile Türkiye'nin en çok etkilendiği ve merak ettiği ülkelerden biri İran. Ancak, Türk halkının ilgisine karşın İran hakındaki bilinmeyen ya da yanlış bilinenler ağırlığını koruyor. İşte İran'ın bilinmeyen yönlerine, özellikle de siyaset dışında kalan halkın günlük yaşantısına ışık tutmak için İsmail Küçükakyüz T24'e bir İran dosyası hazırladı. Eski maliye müfettiişi ve yeminli mali müşavir, olan yeni gezgin İsmail Küçükakyüz 10 günlük İran gezisinde aldığı notlarla tarihi birikimini T24 okurları için bir araya getirdi. "Kadının İran toplumundaki yeri", " HalkınTürklere bakışı", "Kadın-erkek ilişkileri" ve İran'ın tarihi mirasına ilişkin birçok bilinmeyeni üç gün sürecek bu dosyada bulacaksınız. İsmail Küçükakyüz'ün yazı dizisi yarın T24'te başlıyor.