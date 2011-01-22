-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA YOK ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - İran'ın nükleer programıyla ilgili İstanbul'da yapılan müzakerelerde, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve Almanya (5+1) heyetine başkanlık yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, müzakerelerden olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ashton, "Ayrıntılı ve yapıcı bir görüşme yapmayı hedeflemiştik, ancak İran tarafı bunun için hazır değil" dedi. Ashton, şunları kaydetti: "İran'ın, pragmatik bir tavır takınmasını ve olumlu bir yanıt göstermesini bekliyorduk. Kapı hala açıktır ve tercih İran'ın elindedir."