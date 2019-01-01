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Dünya

İran Genelkurmay Başkanı: Meydana gelecek gelişmelerden ABD'yi bölgeye davet eden Körfez ülkeleri sorumludur

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ABD'nin Basra Körfezi'nde uçak gemisi bulundurmasına tepki gösterdi

01 Ocak 2019 03:21

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin Basra Körfezi'nde uçak gemisi bulundurmasını eleştirerek, meydana gelecek gelişmelerden ABD'yi bölgeye davet eden bazı Körfez ülkelerinin sorumlu olacağını söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri,  ABD'nin Basra Körfezi'nde uçak gemisi bulundurmasını eleştirerek, meydana gelecek  gelişmelerden ABD'yi bölgeye davet eden bazı Körfez ülkelerinin sorumlu olacağını  belirtti. 

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.

Bakıri, burada yaptığı açıklamada, bölgeye giriş yapan ABD'nin uçak gemisi nedeniyle isim vermeden bazı Körfez ülkelerini tehdit etti.

İran'ın güçlü bir askeri varlığa sahip olduğunu dile getiren Bakıri,  "Gerektiğinde toprak bütünlüğümüzü korumak için atılacak adımların akıbetinden  ABD'yi bölgeye davet eden ülkeler sorumlu olacaktır." dedi.

Basra Körfezi'nin mevcut güvenliğinin "seçkin güçlerin" varlığı ve en  güncel askeri teçhizatlar ile sağlandığını aktaran Bakıri şunları kaydetti:

"Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki bazı ülkeler komplo kurmak için  ABD'yi davet ediyor. Bu ülkeler ABD'ye gönül bağlamamalıdır. Çünkü birkaç yıl  süren şiddet ve karışıklıktan sonra Suriye'den çıkmanın dışında bir çare  bulamadı."

Güvenliğin bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olabileceğini kaydeden Bakıri, yabancı güçlerin varlığının bu hedefe zarar  verdiğini savundu.

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girişi 

ABD uçak gemisi USS John C. Stennis 21 Aralık'ta Basra Körfezi'ne  girerek dikkatleri üzerine çekmişti. 

Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra  Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızlarına ait yaklaşık 30 gemi onlara  eşlik etmiş, yakınlarına füze fırlatmıştı. 

İran, ABD'nin savaş gemisi hamlesine karşı Basra Körfezi'nde kapsamlı  tatbikat düzenlemişti.

 

 

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