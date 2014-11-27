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Dünya

İran gelişmiş bir silah üretti

Üretilen yeni torpidonun gemi ve denizaltıların yanı sıra helikopter ve savaş uçaklarından da fırlatılabildiği belirtildi

27 Kasım 2014 14:58

İran'ın uçaktan fırlatılma kapasitesi olan gelişmiş yeni bir torpido ürettiği ve gelecek ay yapılacak askeri tatbikatta kullanılacağı duyuruldu.

DHA'nın haberine göre, İran Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanı Amiral Ali Gulamzade, ürettikleri yeni torpidonun gemi ve denizaltıların yanı sıra helikopter ve savaş uçaklarından da fırlatabildiğini bildirdi.

Amiral Gulamzade, uygun bir menzile sahip olan yeni torpidonun deniz üstü ve deniz altı hedefleri kolaylıkla saplayarak imha edebildiğini ifade etti. Test aşaması başarılı geçen torpidonun Aralık ayında 'Velayet-93' adıyla yapılacak askeri tatbikatta kullanılacağı kaydedildi.

Amiral Gulamzade ayrıca İran'ın savaş gemisi üretme kapasitesinin olduğunu sözlerine ekledi. 

 

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