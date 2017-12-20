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Dünya

İran, füze suçlamalarını BM'ye taşıyor

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Aralık -İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin İran yapımı olduğuna yönelik ABD'nin öne sürdüğü suçlamaların "temelsiz" olduğunu savunarak, olayı Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyac

20 Aralık 2017 17:48

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Aralık -İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Yemen\'den Suudi Arabistan\'a fırlatılan füzelerin İran yapımı olduğuna yönelik ABD\'nin öne sürdüğü suçlamaların \"temelsiz\" olduğunu savunarak, olayı Birleşmiş Milletler\'e (BM) taşıyacaklarını açıkladı.

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bakü\'de bulunan Zarif, burada İran\'ın resmi haber ajansı İRNA\'ya yaptığı açıklamada, ABD\'nin İran\'ı suçlamasının \" maksatlı bir şekilde yapılan tehlikeli bir hareket\" olarak değerlendirdi.

Zarif: Suçlamalar kışkırtıcı ve tehlikeli

Zarif, \"ABD\'nin temelsiz İran\'ı suçlamasını BM\'ye taşıdık. Konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'e de bildirdik. ABD\'nin bu suçlamaları, kışkırtıcı ve tehlikeli bir eylemdir. Washington yönetimi, günahsız Yemen halkını bombalamayı desteklediğini ve ayrıca Kudüs konusunu örtbas etmek bu suçlamaları gündeme getirmektedir\" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve ABD, dün Yemen\'deki Husi milislerin Riyad\'a fırlattığı ve havada imha edilen füzenin İran yapımı olduğunu öne sürmüştü.

ABD\'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, dünkü füze saldırısının daha öncekilerde olduğu gibi İran izlerini taşıdığını iddia etti.

İki ülke daha önce de Yemen\'den Suudi Arabistan\'a fırlatılan füzeler konusunda İran\'ı suçlamıştı.

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