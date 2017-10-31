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Dünya

İran: Füze kapasitemizi iki  bin kilometreyle sınırlı tutacağız

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Ekim (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, son günlerde ABD ile tartışma konusu olan ülkesinin füze kapasitesini iki bin kilometre menzille sınırlı tutacaklarını açıkladı

31 Ekim 2017 17:13

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Ekim (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, son günlerde ABD ile tartışma konusu olan ülkesinin füze kapasitesini iki bin kilometre menzille sınırlı tutacaklarını açıkladı.
Tahran\'da düzenlenen Terörsüz Dünya başlıklı toplantının ardından gazetecilere konuşan Caferi, füze kapasitelerini arttırabilme imkânlarının olduğunu ancak bunu yapmayacaklarını söyledi.
Caferi, \"Ülke liderinin belirlediği politika doğrultusunda füze kapasitemizi iki bin kilometreyle sınırlı tutuyoruz. Bunun üzerine çıkma imkânımız var ancak bu mesafe bizim için yeterlidir, çünkü ABD\'nin bu menzil içinde yoğun bir varlığı var ve kolaylıkla onlara yıkıcı karşılık verebiliriz.\" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, cuma günü İran\'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda ikiye karşı 423 oyla yeni yaptırım öngören tasarıyı kabul etmişti.
ABD\'nin aldığı bu karara önceki gün yaptığı bir konuşmada tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, \" Füze üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz \" demişti.

(Fotoğraflı)

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