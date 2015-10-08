İran Frankfurt Kitap Fuarı'nı boykot edecek



İran Kültür Bakanlığı tarafıından yapılan basın açıklamasında, Salman Rüşdi'nin 'İslam'a hakaret eden' kitapları nedeniyle İslam dünyasında nefret edilen bir isim olduğunu belirterek, İran'ın bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu. Açıklamada, Rüşdi'nin yeni kitabının da dolaylı olarak dini değer ve inançları hedef aldığı belirtildi.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, 13 Ekim'de açılışı yapılacak olan Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış toplantısına konuk konuşmacı olarak davet edildi. Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos, Rüşdi'nin konuk konuşmacı olarak davet edilmesine ilişkin açıklamasında, "Biyografisi ve edebi eserleri ona dünya genelinde yürütülen yayıncılıkta düşünce özgürlüğü tartışmasında bir ağırlık kazandırıyor" dedi. Rüşdi, "İki Yıl, Sekiz Ay ve Yirmisekiz Gece" adlı son kitabında da köktendincilik üzerinde duruyor.

Salman Rüşdi'nin tartışmalı kitabı "Şeytan Ayetleri" 1988 yılında ilk baskısını yapmıştı. Kitabın yayınlanmasınnı ardından 1989'da İran'da Humeyni, Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti. "Şeytan Ayetleri" İslam dünyasında büyük tepki çekmiş, Rüşdi ölüm tehditleri almıştı.