İran, evliliğe teşvik etmek için devlet onaylı İslami flört uygulamasını tanıttı

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre İran, “kalıcı ve bilinçli evlilik”i kolaylaştırmayı amaçlayan devlet onaylı İslami flört uygulaması piyasaya sürdü. Farsça "refakatçi" anlamına gelen Hamdam ismi verilen uygulamanın kullanıcılarının "eş arama ve seçme" izini olduğu söylendi.

The Guardian'ın haberine göre, İran İslami Propaganda Örgütü'nün parçası olan Tebyan Kültür Enstitüsü tarafından geliştirilen Hamdam'ın tasarlanma sürecinde, "kalıcı evlilik" eşleşmeleri sağlamak için "yapay zeka" kullandığı iddia edildi.

Açılışta konuşan Tebyan Başkanı Komeil Khojasteh, aile değerlerinin dış güçler tarafından tehdit edildiğini dile getirerek uygulamanın "sağlıklı" aileler oluşturmaya yardımcı olduğunu söyledi.

İran'ın Siber Polis Şefi Albay Ali Mohammad Rajabi "İran'da flört uygulamaları çok popüler ama Hamdam dışındaki diğer tüm platformların yasa dışı" dedi.

Kullanıcıların uygulamada gezinmeden önce kimliklerini doğrulamaları ve bir "psikoloji testinden" geçmeleri gereken Hamdam, evlilikten sonra dört yıl boyunca çiftlere “refakat edecek” olan “hizmet danışmanları eşliğinde aileleri tanıştırıyor”.

İran, evliliği teşvik eden politikalar uyguluyor

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere yetkililer, ülkenin artan evlilik yaşı ve düşen doğum oranları hakkında uyarılarda bulunuyor.

Mart ayında İran'ın muhafazakarların çoğunlukta olduğu parlamentosu "nüfus artışı ve aileleri destekleme" başlıklı bir yasa tasarısını onayladı.

Hükümet, insanları ikiden fazla çocuk sahibi olmaya teşvik ederken, kürtaja erişimi sınırlandırıyor.