İran eski Cumhurbaşkanı yardımcısına hapis cezası



Irna haber ajansına göre İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, yüksek mahkeme tarafından beş yıl üç ay hapis ve 10 milyar riyal (314 bin euro) para cezası aldı. Mahkeme ayrıca Rahimi'nin 28,5 milyar riyal tazminat ödemesine de hükmetti. Irna'nın haberinde Rahimi'ye isnat edilen suçun ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Ancak medyada yer alan haberlerde, Rahimi'nin yolsuzluk suçlamasından ceza aldığı belirtildi.

Muhammed Rıza Rahimi 2009 yılındaki tartışmalı seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Ahmedinejad'ın yardımcılığı görevine getirilmişti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Transparency International'e göre İran yolsuzluk sıralamasında 175 ülke arasında 136. sırada. Kuruluşa göre İran ekonomisinin büyük bölümü Devrim Muhafızları ve dini vakıfların kontrolünde. Uzmanlar İran'a uygulanan uluslararası ticari yaptırımların, yolsuzluğu artırdığına, kara borsayı ise canlandırdığına dikkat çekiyor.