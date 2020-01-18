İran, düşen uçağın kayıtlarının Ukrayna'ya gönderileceğinin açıkladı

Tasnim haber ajansı, Tahran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra İran ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının uçuş kayıtlarının Ukrayna'ya gönderileceğini bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı hafta başında Kiev'in uçuş kayıt cihazlarının Ukrayna kolluk kuvvetlerine gönderilmesine ilişkin İran'a yasal talepte bulunulma sürecinin başladığını açıkladı.

Başsavcılık, Ukrayna'nın karakutunun şifresini doğru çözmek ve kaza koşullarını çevreleyen soruşturmada kanıtları korumak için akla gelebilecek her türlü önlemi aldığını da belirtti.

Cuma günü, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ı uçuş kayıtlarını çözmek için uçağın karakutusunu Fransa'ya uçuş gönderme çağrısı yapmıştı. Trudeau'ya göre Paris, kara kutuların analizini yapmak için gerekli yeteneklere sahip bulunuyor.

İran tarafından cruise füzesi sanılarak yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında 176 kişi hayatını kaybetti. Resmi verilere göre kurbanlar arasında 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı vardı.

İran liderleri olayı affedilemez bir hata olarak nitelendirerek derin pişmanlık duyduklarını dile getirmişti.