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Dünya

İran: Düşen Türk uçağının uçuş verileri bulunamadı

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Mart (DHA) - İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı

16 Mart 2018 11:19

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Mart (DHA) - İran Havacılık Kurumu, İstanbul\'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.
İran Havacılık Kurumu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran\'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye\'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.
Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi. (Fotoğraflı)
 

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