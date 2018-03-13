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Dünya

İran, düşen Türk jetiyle ilgili iddiayı yalanladı

Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti

13 Mart 2018 12:54

İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran'da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran'ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran'dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi'yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.

TIKLAYIN: Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü; 11 kadın hayatını kaybetti

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. 

 

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