İran: Düşen Türk jeti, acil iniş izni istemedi!

İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran’da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran’ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.
Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran’dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini ilettiği ancak uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.
İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jet İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüştü. Kazada 3’ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.
TILAYIN - Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü; 11 kadın hayatını kaybetti