-İRAN DOĞALGAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN TAŞINACAK ŞAM(A.A) - 19.01.2011 - Suriye ve İran arasında yürütülen müzakereler çerçevesinde İran doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarılması konusunda mutabık kalındı. Suriye Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Süfyan Allo'nun, İran Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'dan Suriye'ye doğalgaz taşınmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanarak projenin ana çerçevesi belirlendi. Proje kapsamında, İran doğalgazının Türkiye üzerinden Halep kentine uzanan bir boru hattı ile Suriye'ye taşınması öngörülüyor. Bakan Allo, bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti. İki bakanın temasları sırasında; ikinci bir doğal gaz boru hattı ile İran doğalgazının Irak üzerinden Suriye'ye ulaştırılarak Arap doğalgaz hattına entegre edilmesi önerisi de değerlendirildi.