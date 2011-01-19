T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İRAN DOĞALGAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN TAŞINACAK ŞAM(A.A)

19 Ocak 2011 13:29

-İRAN DOĞALGAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN TAŞINACAK ŞAM(A.A) - 19.01.2011 - Suriye ve İran arasında yürütülen müzakereler çerçevesinde İran doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarılması konusunda mutabık kalındı. Suriye Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Süfyan Allo'nun, İran Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'dan Suriye'ye doğalgaz taşınmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanarak projenin ana çerçevesi belirlendi. Proje kapsamında, İran doğalgazının Türkiye üzerinden Halep kentine uzanan bir boru hattı ile Suriye'ye taşınması öngörülüyor. Bakan Allo, bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.  İki bakanın temasları sırasında; ikinci bir doğal gaz boru hattı ile İran doğalgazının Irak üzerinden Suriye'ye ulaştırılarak Arap doğalgaz hattına entegre edilmesi önerisi de değerlendirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24