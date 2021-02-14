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İran Dışişleri: Suriye ve Türkiye arasında ilişkilerin kurulmasını istiyoruz

14 Şubat 2021 23:31

İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asker Hacı, Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında ilişkilerin kurulmasından yana olduklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asker Hacı, Sputnik’e açıklamasında, "Suriye’de her türlü yabancı askeri varlığına karşı çıkıyoruz. Suriye hükümeti ülkenin tüm topraklarını kontrol etmeli" ifadesini kullandı.

İranlı diplomat, "Suriye ve Türkiye arasındaki sorunların, Türkiye’nin sınırlarındaki durumla ilgili tedirginliklerinin giderilmesini, güvenliğin geri dönmesini ve Suriye’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini görmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Ali Asker HacıİranSuriye
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