İran Dışişleri Bakanlığı: İran gazı Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşınabilir

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa pazarından talep olması halinde, İran doğalgazının Türkiye üzerinden taşınmasının mümkün olabileceği açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve Enerji Müzakereleri Direktörü Cevad Emin Mansur, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından Avrupa'ya doğalgazın Türkiye üzerinden ulaştırılmasının mümkün olduğunu söyledi. Mansur, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından doğalgaz kaynaklarının Avrupa pazarına arzını da değerlendireceklerini vurguladı.

“Şimdiden ne olacağını söyleyemeyiz”

Mansur, "Avrupa pazarından talep olması halinde, doğalgazın Türkiye üzerinden taşınması mümkün. Böyle bir ticareti etkileyecek birçok faktör var, şimdiden ne olacağını söyleyemeyiz. Yaptırımların tamamının kaldırılmasını bekliyoruz, ardından doğalgazın pazarlanmasını, rotaları ve alıcıları değerlendirebiliriz" dedi.

Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgaz miktarında 8 Aralık'ta yüzde 50 azalma olmuş, BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, azalmanın artan talep ve teknik sebepten kaynaklandığı bildirilmişti. İran Milli Gaz Şirketi de bu açıklamayı doğrulamıştı.