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İran'ın doğalgaz akışını neden kıstığı ortaya çıktı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi Ankara-Tahran hattında da iplerin gerilmesine neden olmuştu

09 Aralık 2015 10:02

İran, Türkiye'ye yönelik doğalgaz akışında dünkü kısıntının teknik bir sorundan kaynaklandığı, şu anda herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu. Doğalgazdaki kısıntının iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerginlikten kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Uçak krizi sonrası Rusya'nın hayata geçirdiği ticari yaptırımlar "Moskova doğalgazı kesecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki kriz, Ankara - Tahran hattında da diplomatik gerilime yol açtı.

Türkiye'nin, Rusya'nın ardından en büyük doğalgaz tedarikçisi olan İran'ın doğalgaz akışını dün azalttığı ortaya çıktı. 

Habertürk, İran'ın "Ağır kış şartları nedeniyle iç tüketimim arttı” diyerek günlük 30 milyon metreküplük gaz akışını yarı yarıya azalttığını yazdı.

Ancak İranlı yetkililerinin yaptığı açıklamada;  teknik nedenlerle gaz akışının dün kısa süre azaldığı, şu anda İran dahil Türkiye'ye gaz akışında herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

 

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