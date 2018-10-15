İran Dışişleri Bakanlığı: Gerçekler ortaya çıkana kadar Kaşıkçı davası hakkında yorum yapmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda sırra kadem basan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda "henüz yorum yapmayacaklarını" söyledi.

Kasımi, “Bütün gerçekler ortaya çıkarılana dek Tahran Kaşıkçı davası hakkında yorum yapmayacak. Olayın ne olduğu anlamak için beklemeliyiz” dedi.

"ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli"

ABD'nin Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD'nin Suriye yönetiminin talebi olamadan bu ülkede bulunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin Suriye yönetiminden izin almadan bu ülkeye müdahalesi tüm uluslararası normlara aykırı yasadışı bir eylemdir" dedi.

"ABD Suriye'ye her türlü eylem ve müdahaleden hızla kaçınmalı ve eylemlerini durdurmalı" diyen İranlı Sözcü, " ABD'nin yayılması politikası bilindiğinden, istikrarsızlık oluşturmak ve yenilgiye uğrayan teröristleri destek için Suriye'de bulunuyor" suçlamasında bulundu.

Kasımi, "ABD 'ye bir an önce Suriye'yi terk etmesini ve bu ülkenin işlerinde müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Strateji Uzmanı Babüroğlu: Suudiler bilgisiz ve ihtiraslı prensleri nedeniyle sıkıştı

Istanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı-Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Birgün'den Can Uğur'a verdiği röportajda, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ABD tarafından İran’a müdahale için kullanılabileceğini vurguladı. Babüroğlu, "Suudiler bilgisiz ve ihtiraslı prensleri nedeniyle sıkıştı, ABD bunu kullanacak ve İran'a müdahale için pazarlık malzemesi haline getirecek" dedi.