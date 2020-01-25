İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastine rağmen ABD ile görüşmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi. Kapılarının General Kasım Süleymani suikastına rağmen Washington'la müzakerelere hala açık olduğunu belirten Zarif, ancak bunun için bazı koşullarının bulunduğunu dile getirdi.

İranlı Bakan, Der Spiegel'e verdiği mülakatta, 'insanların yaklaşımlarını değiştirme ve gerçekleri kabul etme' olasılığını hiçbir zaman için görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

"Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğu değil, bize nasıl davrandıkları önemli" diyen Zarif, "Trump yönetimi geçmişini düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Ayrılan onlardı" sözleriyle sorumluluğun ABD'ye ait olduğunu savundu.

İran'la yapılan nükleer anlaşmadaki imzacı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya, bu metni canlı tutmak için mücadele etse de Trump, Tahran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planından (nükleer anlaşma) 8 Mayıs 2018'de çıktıklarını ilan etmişti ve bunun hemen akabinde İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımları yeniden hayata geçirmişti.