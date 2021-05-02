İran Dışişleri Bakanı Zarif, sızan söyleşide Kasım Süleymani'yi eleştiren sözleri için özür diledi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, basına sızan bir söyleşisinde eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir operasyonla öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi.

ABCNews'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasım Süleymani'nin Rusya'yla ayrı ilişkisi, İran'ın dış politikasındaki baskın yeri üzerinden yaptığı eleştiriler için özür diledi. Zarif, Süleymani'nin ailesinin kendisini affetmesini umduğunu söyledi ve devam etti: "Umarım büyük İran halkı ve Komutan Süleymani'yi sevenler, özellikle ailesi, beni affeder"

Sızan söyleşinin yayımlanmasının planlanmadığını vurgulayan Zarif "O sözlerin kamuoyuna yansıyacağını bilseydim kesinlikle söylemezdim" dedi.

Zarif'in Mart 2021'de Said Leylaz ile yaptığı ve hükûmet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı. Zarif, İran dış politikasının güvenlik stratejilerine yoğunlaştığı yönünde bir eleştiride de bulunmuştu.

Zarif'in sözleri İran kamuoyunda tepki çekmişti.