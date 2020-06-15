İran Dışişleri Bakanı Zarif: Libya konusunda Türkiye'yle aynı bakış açısına sahibiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile aynı bakış açısına sahip olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile katıldığı basın toplantısında, Covid-19 salgını, Suriye ve Libya'daki gelişmelere değindi. Zarif, bu ayın sonunda Türkiye ve İran arasındaki doğalgaz akışının başlayacağını açıkladı.

Zarif'in toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Suriye ile ilgili yakın gelecekte sanal ortamda bir 3'lü zirve gerçekleştireceğiz, sonra da karşılıklı bir araya geleceğiz"

"Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip"

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