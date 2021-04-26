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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ses kaydı sızdı; Süleymani'nin İran diplomasini yönlendirmesinden, kendi etkisinin bazen 'sıfıra yakın' olduğundan bahsetti

26 Nisan 2021 08:32

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in geçen sene eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani hakkında konuştuğu ses kayıtları çıktı. Zarif, kayıtlarda Süleymani'nin İran diplomasisinde "çok fazla gücü" olmasını ve bazen kendi etkisinin 'sıfıra yakın' olmasından şikayet etti. 

The Guardian'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, mart ayında verdiği bir söyleşide söz konusu açıklamaları yaptı. Açıklamaların Suudi Arabistan merkezli haber kuruluşu Iran International tarafında  sızdırıldığı belirtildi. 

Söyleşide Zarif, İran'da bir grubun her şeyi "güvenlik lensinden" gördüğünden şikayet etti. 

İran Dışişleri Bakanlığı, Zarif'in Süleymani'nin İran diplomasisindeki gücünü eleştirdiği, kendi etkisinin bazen 'sıfıra yakın' olduğunu söylediği yedi saatlik söyleşini doğru olduğunu haziranda gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar  yayınlanmamak üzere anlaşıldığını belirtti.  Bakanlık ayın zamanda kesitlerin bilinçli bir şekilde Süleymani hakkında olumsuz bir düşünce aktaracak şekilde kesildiğini söyledi.

 

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