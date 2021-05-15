İran Dışişleri Bakanı Zarif, devlet binalarına İsrail bayrağı çekilmesinin ardından Avusturya ziyaretini iptal etti

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, devlet binalarına İsrail bayrağı çekilmesinin ardından Avusturya ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

Austria Presse Agentur'a konuşan bir Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Alınan karara üzüldük ve önem veriyoruz. Ancak Hamas'ın İsrail'de sivil hedeflere 2 bin roket attığı bir günde sessiz kalamayacağımız çok açık" dedi.

Zarif, Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşecekti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'e yönelik terörist saldırıların en güçlü şekilde kınanacağını ve İsrail'in yanında olduklarını" belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" ifadelerini kullanmıştı.