İran Dışişleri Bakanı Zarif: Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık

Viyana'da ülkesinin nükleer programıyla ilgili görüşmeleri sürdüren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, müzakerelerde anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadıklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşmelerin sürdüğü Viyana'dan görüntülü bir mesaj yayınlayan Zarif, yine de başaracaklarına dair bir garanti olmadığını ifade etti.

Müzakere eden tarafların, baskı ve zorlamalar ile kalıcı çözümler yerine daha fazla düşmanlık ve çatışmaya gidileceğini anladıkları yorumunu yapan Zarif, şimdi kritik ve tarihi bir seçim yapma zamanın geldiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Sadece dengeli anlaşmalar zamanın sınamasından geçer. Dengeli ve iyi bir anlaşmayla önemli ortak zorluklara karşı yeni ufuklar açmaya hazırız" dedi.

IŞİD'le ortak mücadele mesajı

Bakan Zarif, İran ve dünya güçlerinin ortak sorununun, "giderek büyüyen aşırıcılık ve barbalık tehdidi" olduğunu belirterek, "Medeniyet beşiğini tahrip eden kukuletalı adamların zararından kimse emin olamaz" dedi. Zarif, bu tehdide karşı varoluşsal mücadelede yeni yaklaşımlara çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Süresi defalarca uzatılan müzakerelerin 7 Temmuz'a kadar sonuçlandırılması planlanıyordu.





Görüşmeye İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD Başkanı Obama'nın Ortadoğu'dan sorumlu özel danışmanı Robert Malley, ABD Enerji Bakanı Ernest Moniz, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Sherman ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmidt de katıldı.



Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamaya yapan Kerry, ilerlemeleri en üst düzeye çıkarmak için çok sıkı ve özenle çalıştıklarını belirterek, "Bütün taraflar iyi niyetle ilerleme sağlayabilmek için yoğun bir gayretle çalışıyorlar ve ilerleme sağlıyoruz. Bu nedenle daha yapmamız gereken çok iş var, bazı zor sorunlar var. Çalışmaya bugün, yarın ve Cumartesi de devam edeceğiz" dedi.



Zarif ise herkesin ilerleme kaydetmek için sıkı çalıştığını vurgulayarak, "Biraz ilerleme kaydettik. Halen tartışılması ve çözülmesi gereken zor sorunlar var fakat sorunları çözmek için siyasal istek lazım. Bizde bu istek var" diye konuştu.