İran Dışişleri Bakanı Salihi: Mısır halkının kararına saygı duyulmalı

Salihi, Mısır’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, “Mısır’ın geleceğini kendi halkı belirleyecektir. Herkes Mısır halkının alacağı kararlara ne olursa olsun saygı duymalıdır” ifadelerini kullandı.

Mısır’da başlayan demokratik sürecin kalıcı olması ve gün geçtikçe daha sağlam bir hal almasını umduklarını belirten Salihi, “Mısır’ın önde gelenleri ve tüm siyasi partiler el ele vererek en hızlı biçimde ulusal birlik ve beraberliği sağlamalıdır” diye konuştu.

Salihi, İran’ın her zaman Mısır ile mümkün olan en iyi ilişkileri kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Amr da iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda İran ile aynı görüşü paylaştıklarını, iletişimin sürekliliğini önemsediklerini diye konuştu.

Öte yandan İran iç basını, Türkiye basınına dayandırdıkları haberde Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi bugün Türkiye’ye günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.