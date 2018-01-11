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Dünya

İran Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmayı görüşmek için Brüksel’de

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin görüşmek üzere Brü

11 Ocak 2018 15:02

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin görüşmek üzere Brüksel’e gitti. Toplantıya Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Dışişleri bakanları da katılacak. 
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre Zarif, Brüksel’e ziyareti öncesinde Çarşamba günü Moskova’ya uçarak Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile 2015 yılında İran ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi\'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmayı görüştü.
Bakanların Brüksel’de anlaşmanın uygulamasına ilişkin görüşmeleri planlanıyor. 
Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, İran\'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Aksiyon Planı (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) hükümlerinin nasıl uygulanacağı görüşülecek. (Fotoğraflı)

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