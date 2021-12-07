İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

Abdullahiyan, Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı yazısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, yasadışı ABD yaptırımlarını kaldırmak için aktif diplomatik çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Mevcut müzakere penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını kaydetmek isterim. ABD ve 3 Avrupa ülkesi bunu anlamalı. İran İslam Cumhuriyeti, yasadışı ABD yaptırımlarını kaldırmak için aktif diplomatik çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor, ama aynı zamanda bu yaptırımların etkisini nötralize etmek için etkili araçlara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma programına sahip" dedi.