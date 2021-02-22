İran dini lideri Hamaney: Nükleer silahlanmaya karar verseydik kimse engelleyemezdi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, "Nükleer silahlanmaya karar verseydik kimse engelleyemezdi. İran'ın nükleer silah yapımını engelleyen İslam'ın düşünce ve temelidir, zira İslam'a göre normal halkı öldüren her türlü nükleer veya kimyasal silah yapımı yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi üyelerini kabulünde konuşan Hamaney, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) denilen nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkması üzerine Tahran'ın da taahhütlerini aşamalı azaltması karşısında Washington ile anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin söyleminin yanlış ve insafsızca olduğunu söyledi.

"İran ilk günden ve uzun bir süre için İslam'ın emirleri doğrultusunda taahhütlerini yerine getirdi, fakat ilk günden beri taahhütlerine uymayan bu ülkelerdi, bundan dolayı bu ülkelerden hesap sorulmalı" diyen Hamaney, şöyle devam etti:

"ABD KOEP'ten ayrıldığında ve diğerleri de ona uyduklarında Kuran'ın emri bizim de taahhütlerimizi bırakmak yönündeydi, buna rağmen sayın hükümetimiz taahhütlerini devam ettirdi ve zamanla azalttı, fakat karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda bunlar geri getirilebilecek konulardır."

"Nükleer silah elde etme kararı olsaydı kimse engelleyemezdi"

Ortada bir anlaşma olduğunu, karşı tarafın bunu uygulaması durumunda İran'ın da belirtilen süre zarfında buna uyacağını vurgulayan dini lider, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla şunları söyledi:

"Bu arada o uluslararası Siyonist soytarı, İran'ın nükleer silah elde etmesini önleyeceğiz demektedir; kendisine şunu söylemek gerekir: Eğer İran nükleer silah elde etme kararında olsaydı ne o ne ondan büyükler bunu engelleyemezdi. İran'ın nükleer silah yapımını engelleyen İslam'ın düşünce ve temelidir, zira İslam'a göre normal halkı öldüren her türlü nükleer veya kimyasal silah yapımı yasaklanmıştır."

Dini lider, uranyum zenginleştirme tartışmasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken nükleer gücü elde etmeye kararlıyız ve bundan dolayı bizim zenginleştirmemizin sınırı yüzde 20 olmayacak ve ihtiyacımız doğrultuda ilerleyeceğiz. Örneğin nükleer motor veya diğer işler için belki yüzde 60 zenginleştirme bile yapabiliriz." (İHA)