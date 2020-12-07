İran dini lideri Hamaney'in öldüğü iddiası yalanlandı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialar, Hamaney'in ofisine yakın bir kaynak tarafından yalanlandı.

Reuters'ın aktardığı haberde, Ali Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İranlı bir gazetecinin Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İran'ın dini lideri Hamaney'in sağlık sorunları nedeniyle görevini oğluna devrettiği iddia edilmişti. İranlı gazeteci, 81 yaşındaki liderin sağlığından endişe duyduğunu ve yakınlarının kötüleşen durumundan "çok endişelendiklerini" yazmıştı. Bu iddiaların üzerine, Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıkmıştı.

Hamaney'in ofisine yakın bir kaynak iddiaları yalanladı, sağlık durumun iyi olduğu aktarıldı.