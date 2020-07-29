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Dünya

İran dini lideri Hamaney'in danışmanı yeniden Covid-19'a yakalandı

29 Temmuz 2020 21:43

İran'ın bir önceki Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, bir kez daha yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.

İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı olan Ali Laricani'nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı bildirildi. Test sonuçları pozitif çıkan Laricani'nin başkent Tahran'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Laricani'nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da Koronavirüs'e yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü. (İHA)

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