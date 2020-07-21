İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ABD'ye Kasım Süleymani cinayetiyle ilgili göndermede bulunarak, "İran bunu asla unutmayacak. Kesinlikle ABD'ye karşılık verilecek" dedi.

Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinde, "Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler" dedi. ABD'ye göndermelerde bulunan Ayetullah Hamaney, "İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek" dedi.

"Irak'ın ABD'yi kovma kararını bekliyoruz"

Görüşmenin arından Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, "İran, Irak'ın ABD ile ilişkilerine karışmıyor, ama Iraklı dostların, ABD'nin herhangi bir ülkedeki varlığının yolsuzluk ve yıkım getirdiğini bilmesini bekliyor. İran, Irak hükümeti, halkı ve parlamentosundan ABD'yi kovma kararını bekliyor" diye yazdı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.