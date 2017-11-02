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Dünya

İran dini lideri: ABD'ye taviz vermek onu daha da küstahlaştırır

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Kasım (DHA)- İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ana düşmanının ABD olduğunu savunarak," ABD'ye taviz vermek onu daha da küstahlaştırır" diye konuştu

02 Kasım 2017 17:47

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Kasım (DHA)- İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran\'ın ana düşmanının ABD olduğunu savunarak,\" ABD\'ye taviz vermek onu daha da küstahlaştırır\" diye konuştu.

Kasım 1979\'da İranlı bir grup üniversite öğrencisinin Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’ni basarak çalışanları 444 gün rehin alması olayının yıl dönümü nedeniyle makamında bir grup öğrenceyi kabul eden Hamaney, Washington yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Ayetullah Hamaney, \" ABD kelimenin tam anlamıyla ana düşmanımızdır. Bazılar, ABD\'ye karşı biraz alttan alırsak husumetinin azalacağını düşünüyor. Tarihi tecrübeler ABD\'nin ona umut bağlayanlara bile acımadığını gösteriyor. Şu an da nükleer anlaşmayı bozmak için elinden gelen kötülüğü yapıyor. Amerika\'ya taviz vermek onu daha fazla cesaretlendirip, küstahlaştırır. Tek yol direnmektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

Hamaney öğrencilere hitaben makamında konuştu

 

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