İran, diğer Avrupa ülkelerini de uyardı!

T24 - Devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, İngiltere ve Fransa'ya petrol ihracatının durdurulduğunu hatırlatarak, diğer bazı Avrupa ülkelerine de petrol satışının durdurulabileceğini söyledi.

“Ülkemizde kendimiz karar alırız ve hasım ülkelere yaptırım uyguladık” diyen Kasımi, “Diğer ülkeler de İran'dan petrol alımına ilişkin uzun süreli anlaşmalar konusunda tutumlarını netleştirmezlerse onlar hakkında da karar alacağız” ifadelerini kullandı.

Kasımi, “Petrolümüzü uluslararası piyasada satma konusunda hiçbir sorunumuz yok. Petrol pazarında çok iyi müşteri ve dostlarımız var” diye konuştu.

Petrol Bakanlığı, bir süre önceki açıklamasında iki ila beş yıl süreli anlaşma imzalamamaları halinde AB ülkelerine petrol satılmayacağını bildirmişti.

Tahran yönetimi, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz büyükelçilerini 15 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığına davet etmiş ve AB'nin İran'dan petrol alımını yasaklayan kararını gözden geçirmelerini istemişti.

Bakan Kasımi de 4 Şubat'taki basın toplantısında “Bazı Avrupa ülkelerine petrol ihracatı kesinlikle durdurulacak” demişti.

İran, önceki gün İngiltere ve Fransa'ya ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının durdurulduğunu açıklamıştı.

İran, ham petrol ihracatının sadece yüzde 18'inin AB ülkelerine yapıldığını bildirmişti.

AB, İran'a yönelik yaptırımlar listesine petrolü de eklemiş ve 1 Temmuz'dan itibaren bu ülkeden ham petrol ithalatını durdurma kararı almıştı.