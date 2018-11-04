İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a: Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'ndeki korku dolu bağırışları unutulmuş değil!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım’da başlatacağı ekonomik yaptırımlar öncesi İran'ı tehdit etmemesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, "Amerikan askerlerinin İran'ın Tebes kenti ve Basra Körfezindeki korku dolu bağırışları unutulmuş değil" dedi.

Kasım 1979'da bir grup üniversite öğrencisinin Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’ni basarak çalışanları rehin alması olayının yıl dönümü İran'ın birçok kentlerinde yapılan etkinliklerle anıldı.

Etkinlik kapsamında Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığa konuşan Tümgeneral Caferi, ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak, "Bizi asla tehdit etme ve askeri tehditle korkutmaya çalışma, çünkü Amerikan askerlerinin İran'ın Tebes kenti ve Basra Körfezindeki korku dolu bağırışları unutulmuş değil" diye konuştu.

4 Kasım 1979'da, İran'dan kaçan devrik şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD’ye kabulünü protesto eden bir grup öğrenci, ABD'nin Tahran'daki büyükelçilik binasını basarak, çalışanları 444 gün rehin almıştı. Olayın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.