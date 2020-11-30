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Dünya

"İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Irak'ta öldürüldü" iddiası

Şahdan'ın öldürüldüğüne yönelik iddialar, İran nükleer programının mimarı olarak kabul edilen Muhsin Fakrizade'nin öldürülmesinin ardından geldi

30 Kasım 2020 22:35

Irak'ın Anbar eyaletinde, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen bir SİHA saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan üst düzey bir komutanın öldürüldüğü öne sürüldü.

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