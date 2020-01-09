İran Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: Daha sert intikam yakında

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdollah Araghi, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyen İran'ın "yakında daha sert bir intikam" alacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığına Araghi'nin Tasnim haber ajansında yer alan açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarından sonra yapıldı

Geçen hafta Cuma günü İranlı bir generali öldüren hava saldırısı için talimat veren Trump, dün de İran'ın ABD üslerine yaptığı misillemede ABD askerlerinin zarar görmediğini ifade ederek Tahran'ın "saldırgan tutumundan vazgeçiyor" gözüktüğünü ifade etmişti.

Tasnim'de yer alan başka bir haberde ise, Devrim Muhafızları'nın ikinci en kıdemli yetkilisi olan Ali Fadavi, ABD hedeflerine füze saldırısının İran'ın askeri gücünün bir göstergesi olduğunu ifade ederek, ABD askeri birliklerinin "elleri kolları bağlı kaldı" dedi.